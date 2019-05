‘Nieuwe club Jasper Cillessen lijkt bekend met naderende transfer’

Jasper Cillessen is dicht bij een overstap naar Benfica, zo meldt A Bola vrijdag. De doelman wil vertrekken bij Barcelona vanwege het gebrek aan speeltijd en werd in de afgelopen weken gelinkt aan verschillende clubs. Ook Benfica werd gekoppeld aan de naam van de Oranje-international en nu zou een transfer naar de Portugese topclub nabij zijn.

A Bola stelt dat Benfica heel dicht bij de komst van Cillessen is. De doelman ligt nog twee jaar vast bij Barcelona, maar de Catalaanse grootmacht heeft aan de Nederlander duidelijk gemaakt dat hij op zoek mag naar een nieuwe werkgever. Het is onbekend of de mogelijke transfer naar Benfica een huur of een definitieve overstap betreft.

Cillessen geldt in het Camp Nou als bankzitter, daar Marc-André ter Stegen de vaste keus onder de lat is bij de trainer van Ernesto Valverde. De dertigjarige Cillessen zou bij Benfica de eerste doelman worden. De Portugese topclub wil wel langer door met Odisseas Vlachodimos. Mile Svilar zal worden uitgeleend, zo luidt de verwachting.

Ook FC Porto heeft belangstelling voor de doelman, mede door het drama rond Iker Casillas. De Spaanse keeper werd vorige week getroffen door een hartaanval en het is nog onduidelijk of hij nog als prof actief zal zijn. FC Porto lijkt volgens de berichtgeving van A Bola nu achter het net te vissen, aangezien Cillessen op weg lijkt naar de concurrent.