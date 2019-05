Neymar krijgt forse schorsing na uithaal richting supporter

Neymar heeft een flinke schorsing gekregen voor zijn uithaal richting een supporter na afloop van de verloren finale tegen Stade Rennes. De Franse voetbalbond heeft vrijdagochtend bekendgemaakt dat de sterspeler van Paris Saint-Germain drie wedstrijden moet toekijken. Daarnaast is Neymar op voorwaardelijke basis nog eens twee wedstrijden extra geschorst. Doordat de sanctie pas maandag ingaat is hij zaterdag nog wel van de partij als PSG het opneemt tegen Angers.

PSG verloor onlangs de finale van de Franse beker na strafschoppen van Rennes en Neymar kon zijn frustraties tijdens de gang de tribune op om de verliezersmedaille op te halen niet bedwingen. De dribbelaar kreeg het aan de stok met een fan op de tribune en deelde de supporter een tik uit. De beelden gingen vervolgens de hele wereld over en de Franse bond stelde een onderzoek in, waarna het uiteindelijk tot dit besluit kwam.

Les Parisiens probeerden de bond met videobeelden waaruit zou moeten blijken dat Neymar geprovoceerd werd nog van gedachten te laten veranderen, maar zij kregen uiteindelijk nul op het rekest. De schorsing betekent dat hij de laatste twee wedstrijden van het seizoen, thuis tegen Dijon en uit tegen Stade de Reims, plus de eerste wedstrijd van de komende voetbaljaargang aan zich voorbij moet laten. PSG hoopt de schorsing door in beroep te gaan nog wel omlaag te krijgen.

Neymar is overigens ook uitgesloten van deelname aan de eerste drie Champions League-duels van het aankomende seizoen. De aanvaller liet zich na de uitschakeling van PSG door Manchester United kritisch uit op Instagram over het optreden van de arbitrage en dat was voor de UEFA reden genoeg om hem een schorsing op te leggen.