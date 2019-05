‘Man United haalt eerste aanwinst voor 17 miljoen uit Championship’

Manchester United is dicht bij zijn eerste aanwinst voor het aankomende seizoen, zo weet Sky Sports vrijdagochtend te verzekeren. De doorgaans goed ingevoerde Engelse sportzender bericht dat the Red Devils bijna akkoord is met Swansea City over de overstap van Welsh international Daniel James.

De 21-jarige James maakt dit seizoen indruk in de Engelse Championship en was tot nu toe goed voor 9 assists en 4 doelpunten in 33 wedstrijden. Met de overstap van de linksbuiten naar Old Trafford zou een transfersom van ruim zeventien miljoen euro gemoeid zijn. James ligt nu nog tot medio volgend jaar vast bij de huidige nummer tien van het tweede Engelse niveau.

De aanvaller leek een halfjaar geleden al op weg naar de uitgang bij Swansea, toen Leeds United hem voor een kleine tien miljoen euro binnen dacht te halen. Die transfer ketste echter op het laatste moment af en de aanvaller is er sindsdien in geslaagd om zijn goede prestaties voort te zetten. Newcastle United werd in de afgelopen weken ook in verband gebracht met de komst van de vleugelspits, maar lijkt naast het net te vissen. James zou namelijk zijn zinnen hebben gezet op een transfer naar Manchester United en de overige geïnteresseerden hebben zich hier inmiddels bij neergelegd.

De aanvaller genoot een deel van zijn opleiding bij Hull City en stapte in de zomer van 2014 over naar Swansea, waar hij inmiddels 39 wedstrijden in de hoofdmacht heeft gespeeld. In november vorig jaar volgde bovendien zijn interlanddebuut namens Wales en in zijn twee wedstrijden voor the Dragons wist hij eenmaal te scoren.