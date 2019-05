‘Feyenoord-talent geeft zijn woord en maakt overstap naar PSV’

PSV neemt na dit seizoen Ibrahima Berete over van Feyenoord, schrijft het Eindhovens Dagblad. De zestienjarige aanvaller speelt momenteel nog in de jeugdopleiding van de Rotterdammers, maar heeft nog geen contract en kan derhalve transfervrij de overstap maken naar de Eindhovenaren.

Berete was bezig aan zijn eerste seizoen bij Feyenoord, want een jaar geleden werd hij door de Rotterdammers weggehaald uit de jeugdopleiding van Vitesse. Daarvoor speelde hij voor Brabant United, het samenwerkingsverband tussen FC Den Bosch en RKC Waalwijk. Volgens het regionale dagblad heeft Berete zijn woord al aan PSV gegeven. Echter, over een aantal persoonlijke voorwaarden moeten nog knopen worden doorgehakt.

Eerder dit seizoen sloten Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, Vitesse en FC Utrecht nog een zogenoemd herenakkoord, waarbij werd afgesproken dat elkaars jeugdspelers met rust worden gelaten. "Gebeurt dat toch nog, dan staat er een dubbele opleidingsvergoeding tegenover", zei Jacco Swart, voorzitter van de Eredivisie CV, destijds tegen Voetbal International. "Aan de ene kant komt er zo een barrière om een speler aan te trekken." Het herenakkoord treedt echter pas in werking in 2021.

Hoewel werd afgesproken dat elkaars jeugdspelers met rust zullen worden gelaten, zag AZ onlangs een aantal talenten de overstap maken naar Ajax en PSV. Rio Hillen en Kian Fitz-Jim (vijftien) maken de overstap naar Ajax, terwijl Justin de Haas (negentien) kiest voor een overstap naar PSV nadat hij geen akkoord bereikte over een nieuw contract bij AZ.