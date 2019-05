De Ligt: ‘De koning was heel erg trots op ons dat we zo ver waren gekomen’

Matthijs de Ligt mocht zich een dag na de uitschakeling met Ajax in de Champions League melden op Paleis Noordeinde, waar hij samen met andere genodigden een ‘uitblinkerslunch’ kreeg aangeboden van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De Ajax-captain mocht erbij zijn omdat hij eerder dit seizoen de Golden Boy Award won, de prijs voor het grootste talent in Europa.

“Het was heel erg leuk om de koning en koningin te ontmoeten. Ze waren heel aardig”, aldus de negentienjarige Oranje-international in gesprek met De Telegraaf. De avond daarvoor had De Ligt een van zijn grootste teleurstellingen uit zijn nog prille loopbaan moeten meemaken toen Lucas Moura vlak voor tijd zijn derde doelpunt van de avond maakte. Niet Ajax, maar Tottenham Hotspur mag zich zodoende finalist van de Champions League noemen.

“De koning was heel erg trots op ons dat we zo ver waren gekomen in de Champions League”, vervolgt De Ligt, die samen aan tafel zat met Nederlanders die in de ogen van het koningspaar het afgelopen jaar ergens in waren uitgeblonken. “Aan de reacties van de andere genodigden, merkte ik hoe erg onze prestaties leefden in Nederland.”

Het seizoen van Ajax is nog niet voorbij, want behalve de TOTO KNVB Beker kan de ploeg van trainer Erik ten Hag ook de landstitel nog winnen. “Zij willen het kampioenschap van Nederland, wij ook”, aldus De Ligt, doelend op de fans. “Hoe zwaar het ook is, we moeten door. Het is een kans uit miljoenen dat je met Ajax de finale van de Champions League haalt. Dat valt nu weg. Geluk parkeren is makkelijker dan verdriet. Dat hoort ook bij het voetballeven. Het kampioenschap kan deze pijn verzachten.''