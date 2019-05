Ook EL-finale Engels onderonsje na thriller op Stamford Bridge

Na Arsenal heeft ook Chelsea zich geplaatst voor de finale van de Europa League. Na 120 minuten voetballen was de stand op Stamford Bridge, evenals in de heenwedstrijd in Frankfurt, 1-1, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. De strafschoppenserie eindigde in 4-3 voor Chelsea , waardoor the Blues op 29 mei in het Olympisch Stadion van Baku in de eindstrijd staat.

Chelsea was voorafgaand aan de return tegen Eintracht Frankfurt al zestien Europa League-wedstrijden ongeslagen en verschafte zich met de 1-1 remise in Duitsland een goede uitgangspositie om de finale te behalen. Maurizio Sarri, manager van the Blues kon niet beschikken over de geblesseerde N’Golo Kanté, wiens plaats werd overgenomen door Mateo Kovacic. Eden Hazard begon in de heenwedstrijd nog als bankzitter, maar kreeg in de return de voorkeur boven Pedro. Ante Rebic keerde bij Eintracht Frankfurt terug van een schorsing, waardoor Gelson Fernandes buiten de basiself viel. Jonathan de Guzman begon bij de Duitsers op de bank, terwijl Jetro Willems niet tot de wedstrijdselectie behoorde.

De eerste mogelijkheid in het duel was voor de bezoekers: Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga had een goed antwoord op een fraaie inzet van Danny da Costa. Gaandeweg de eerste helft werd Chelsea sterker, wat resulteerde in de mogelijke kansen. Olivier Giroud stuitte op Eintracht Frankfurt-doelman Kevin Trapp, terwijl Makoto Hasebe een kopbal van David Luiz van de lijn haalde. Na een klein halfuur spelen was het wel raak voor de thuisploeg. Eden Hazard bleef overeind en bediende Ruben Loftus-Cheek met een fraaie passje, waarna de middenvelder uiterst koel bleef in het strafschopgebied: 1-0.

Na de eerste helft leek er weinig aan de hand voor Chelsea, maar al snel na rust werd het gelijk op Stamford Bridge. Mijat Gacinovic bracht Luka Jovic met een bekeken passje vrij in het strafschopgebied. Dergelijke kansen zijn dit seizoen wel aan de Serviër besteed, die zonder blikken of blozen zijn tiende Europa League-treffer van het seizoen tegen de touwen joeg. Na de gelijkmaker golfde het spel op en neer, met kansen over en weer. Aan de ene kant zorgden Giroud en Willian voor gevaar, terwijl de ingevallen De Guzman aan de andere zijde een vrije trap in de muur schoot.

Uiteindelijk bleef het in de reguliere speeltijd bij 1-1, waardoor er verlengd moest worden. Sarri haalde Giroud naar de kant voor Gonzalo Higuaín en zag de bezoekers de eerste levensgrote kans van de verlenging krijgen. De ingevallen Sébastien Haller dook vrij op in het strafschopgebied en kreeg de bal richting doel, maar zag David Luiz het leer vlak voor de lijn weghalen. Kort daarna werd andermaal een poging van de Franse spits voor de lijn weggehaald, deze keer door Davide Zappacosta.

In de tweede helft van de verlenging was Chelsea sterker en nadat een schot van Zappacosta nog gekeerd was door Trapp, leek de doelman wel te moeten vissen nadat de bal via César Azpilicueta het doel in stuiterde. Scheidsrechter Ovidiu Hategan zag echter dat de Spaanse verdediger Trapp had gehinderd, waardoor de treffer werd geannuleerd. Daardoor bleef de verlenging zonder doelpunten, wat betekende dat strafschoppen de beslissing moesten brengen. Azpilicueta miste namens Chelsea, maar zag vervolgens ook Martin Hinteregger en Goncalo Paciencia missen voor die Adler.