Alleen Dusan Tadic blijft afzwaaiende Robin van Persie sinds begin 2018 voor

Voor Feyenoord staat komend weekeinde de laatste thuiswedstrijd van het seizoen op het programma. De Rotterdammers ontvangen ADO Den Haag en dat duel zal voornamelijk in het teken staan van het afscheid van Robin van Persie en Giovanni van Bronckhorst. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in De Kuip, zondagmiddag vanaf 14.30 uur.

O Feyenoord won tien van de laatste veertien thuisduels met ADO Den Haag in de competitie (één remise, drie nederlagen), maar wist in geen van deze veertien wedstrijden de nul te houden (23 tegengoals in totaal).

O Alleen ADO Den Haag (27 jaar, 317 dagen), VVV-Venlo (27 jaar, 197 dagen) en Excelsior (26 jaar, 321 dagen) hadden dit Eredivisie-seizoen gemiddeld een oudere basisopstelling dan Feyenoord (26 jaar en 284 dagen).

O Feyenoord won de laatste vijf Eredivisie-duels, een evenaring van de langste winstreeks voor de Rotterdammers dit seizoen; tussen maart en mei 2018 boekte de club voor het laatst meer opeenvolgende competitiezeges (acht).

O Robin van Persie won veertig van de 51 Eredivisie-wedstrijden die hij in De Kuip speelde (78,4 procent), slechts vijf spelers die minimaal vijftig keer in actie kwamen in De Kuip noteerden een hoger winstpercentage.

O Steven Berghuis was direct betrokken bij vier van de laatste vijf competitiedoelpunten van Feyenoord tegen ADO Den Haag (twee goals en twee assists).

O Giovanni van Bronckhorst noteerde als trainer van Feyenoord in de Eredivisie tegen alle ploegen die hij minimaal twee keer trof alleen een lager winstpercentage tegen Ajax (12,5 procent) en PSV (37,5 procent) dan tegen ADO Den Haag (42,9 procent, drie van de zeven).

O ADO Den Haag won drie van de laatste vier Eredivisie-duels, evenveel als van de vijftien competitiewedstrijden daarvoor samen (zes remises, zes nederlagen).

O ADO Den Haag staat op 499 zeges in de Eredivisie en kan de tiende club ooit worden met 500 Eredivisie-overwinningen.

O Dit seizoen leverde 13,3 procent van de doelpogingen van ADO een doelpunt op (50 van de 376), het hoogste percentage voor de Hagenaars in een Eredivisie-seizoen sinds 2010/11 (13.9 procent - 63 van de 452).

O Voor het eerst deze eeuw heeft ADO Den Haag twee spelers die in een Eredivisie-seizoen minstens acht assists gaven (Sheraldo Becker, acht en Abdenasser El Khayati, elf).



Robin van Persie zwaait af in zijn Kuip

Zondag 12 mei 2019 zou zomaar eens de boeken in kunnen gaan als de dag waarop Robin van Persie de laatste wedstrijd in zijn professionele voetbalcarrière speelt. ADO Den Haag is de laatste tegenstander van Van Persie in een officiële wedstrijd in De Kuip. In het stadion van Feyenoord won Robin van Persie veertig van de 51 Eredivisie-wedstrijden die hij speelde (78,4 procent); slechts vijf spelers die minimaal vijftig keer in actie kwamen in De Kuip noteerden een hoger winstpercentage dan de huidige aanvoerder van Feyenoord.



SPELER DUELS WINST PERCENTAGE Piet Romeijn 103 88 85,4% Ove Kindvall 70 57 81,4% Jørgen Kristensen 72 58 80,6% Rinus Israel 116 92 79,3% Shinji Ono 57 45 78,9% Robin van Persie 51 40 78,4% Willem van Hanegem 160 125 78,1%

Sinds zijn terugkeer in januari 2018 scoorde Robin van Persie vijftien keer in 1197 speelminuten Eredivisie-voetbal in De Kuip. Gemiddeld heeft de all-time topscorer van het Nederlands elftal nog geen tachtig minuten in zijn thuishaven nodig om een Eredivisie-treffer te maken. Sinds begin 2018 wordt dat gemiddelde in de Eredivisie enkel overtroffen door Dusan Tadic in de Johan Cruijff Arena (1 goal per 75 minuten).



SPELER STADION MINUTEN GOALS MINUTEN PER GOAL Dusan Tadic Johan Cruijff ArenA 1357 18 75 Robin van Persie De Kuip 1197 15 80 Alireza Jahanbakhsh AFAS Stadion 603 7 86 Luuk de Jong Philips Stadion 2027 23 88 Alexander Isak Koning Willem II Stadion 623 7 89

Zijn terugkeer in De Kuip beleefde Robin van Persie in 2018 met een invalbeurt tegen ADO. Tijdens zijn enige basisplaats tegen de Haagse club in De Kuip (Eredivisie) scoorde Van Persie twee keer en gaf hij één assist, op 7 december 2003. Het lijkt een voorbode te zijn op een mooi afscheid van één van de grootste spelers van een generatie.