Zorgen om toekomst Ajax: ‘Het lukt ze niet meer, de omgeving is veranderd’

Ruben Jongkind vreest dat Ajax in de toekomst niet meer het niveau van het huidige seizoen kan aantikken. Jongkind was vanaf 2011, toen de revolutie onder Johan Cruijff begon, in Amsterdam actief als hoofd talentontwikkeling en moest de ideeën van de legende implementeren. Jongkind ziet dat het langzamerhand misgaat in de jeugdopleiding van Ajax.

“Het zal zwaar worden”, reageert Jongkind op de vraag van de BBC of Ajax in de toekomst weer zulke grote talenten kan voortbrengen als de spelers die nu in het eerste elftal acteren. “Volgend jaar blijven sommige spelers en heeft de club veel geld om te investeren in nieuwe spelers. Maar je hebt een degelijke jeugdopleiding van het hoogste niveau nodig om toptalenten te blijven produceren.”

“Ik denk dat ze dat niet meer kunnen. De omgeving is erg veranderd. Het is nu weer een traditionele opleiding geworden zoals alle andere in de wereld. Je moet iets compleet anders doen om het verschil te maken. De cultuur, de mentaliteit, is anders. Het is niet de spirit van Cruijff”, aldus Jongkind, die zich zorgen maakt over de toekomst van de opleiding van Ajax.

"De mensen zullen nu zeggen: Alles gaat nu geweldig voor Ajax. Ik zeg: Nee, het gaat niet goed, want ze doen weer verkeerde dingen in de opleiding. "Als je kijkt naar de Onder-14, Onder-15 of Onder-16, dan zie je dat maar één ploeg kampioen gaat worden. Misschien twee. We zeggen dan dat kampioen worden niet belangrijk is, maar het is wel een indicatie. Nu staan ze gemiddeld vijfde of zesde in de competitie."