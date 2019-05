AZ moet historisch slechte reeks doorbreken om PSV punten af te snoepen

AZ vormt voor PSV de volgende horde in de jacht op de landstitel. De Eindhovenaren moeten Ajax momenteel voor zich dulden op de ranglijst, omdat de Amsterdammers een beter doelsaldo hebben. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het AFAS Stadion, zondagmiddag vanaf 14:30 uur.

O AZ verloor de laatste tien Eredivisie-duels met PSV (thuis en uit) en is daarmee bezig aan de langste verliesreeks ooit tegen een specifieke tegenstander in competitieverband.

O AZ kwam in de laatste vijf thuiswedstrijden tegen PSV in de Eredivisie telkens twee keer tot scoren; sinds het seizoen 2013/14 kregen de Eindhovenaren bij geen club meer competitiegoals tegen dan bij AZ (tien, gedeeld met vier andere teams).

O Geen ploeg won dit kalenderjaar meer thuiswedstrijden in de Eredivisie dan AZ (zeven, gelijk met Ajax en FC Groningen), dat in 2019 al evenveel thuiszeges boekte als in heel 2018.

O AZ scoorde dit Eredivisie-seizoen relatief vaker in het eerste kwartier dan elk ander team (twintig procent van de goals); in absolute cijfers was alleen Ajax (veertien keer) vaker trefzeker in de eerste vijftien minuten dan AZ (twaalf keer).

O Op basis van de kwaliteit van de kansen tegen (Expected Goals tegen) na de winterstop kon alleen PSV (xG tegen van 11,6) in de Eredivisie minder tegendoelpunten verwachten dan AZ (17,5).

O Adam Maher noteerde in 2019 meer balcontacten in de Eredivisie dan iedere andere speler (1437), terwijl alleen Frenkie de Jong (655) en Daley Blind (566) meer passes op de vijandelijke helft voltooiden dan Maher (520).

O PSV won de laatste drie Eredivisie-duels; de Eindhovenaren kwamen dit seizoen tot slechts één langere zegereeks (dertien op rij in de eerste dertien speelronden).

O PSV is de eerste ploeg met twintig kopgoals in een Eredivisie-seizoen sinds PSV in 2015/16; de laatste ploeg die dit vaker deed was FC Twente in 2011/12 (22 keer, waaronder 9 van Luuk de Jong).

O Luuk de Jong kwam tot scoren in zijn laatste zes Eredivisie-optredens voor PSV en is de eerste speler met deze prestatie sinds Mateja Kezman in mei 2004 (zeven op rij).

O Jeroen Zoet is de eerste PSV-doelman die zestien keer de nul hield in een Eredivisie-seizoen sinds Andreas Isaksson in 2009/10; de laatste met meer was Heurelho Gomes in 2007/08 (zeventien keer).