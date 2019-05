Schalke 04 kiest voor goede bekende van Huub Stevens als nieuwe trainer

David Wagner wordt de nieuwe trainer van Schalke 04. De Bundesliga-club meldt donderdagavond via de officiële kanalen dat de Duitse trainer tot medio 2022 heeft getekend en na het lopende seizoen eindverantwoordelijke wordt. Wagner, tot januari manager was van Huddersfield Town, wordt de opvolger van Huub Stevens, die momenteel de scepter zwaait bij Schalke 04.

“We zijn verheugd dat Wagner onze nieuwe trainer is. Hij past perfect in het profiel: iemand die van eigen kracht uitgaat, het team het heft in eigen handen laat nemen, met veel loopbewegingen in het spel en een hoog tempo. Een trainer die met zijn persoonlijkheid een team kan vormen en spelers beter kan maken”, zegt sportief directeur Jochen Schneider op de clubsite.

“Ik weet uit eigen ervaring bij Schalke 04 dat het team optimaal gaat presteren als de ploeg, de club en de fans samen optrekken”, laat Wagner, oud-speler van de Duitse club, weten. De oefenmeester neemt na dit seizoen de taken over van Stevens. De Nederlander kent Wagner goed, daar laatstgenoemde in het seizoen 1996/97 onder Stevens werkte.

De Limburger is er de afgelopen tijd in geslaagd om de club te behoeden van degradatie. Stevens zei eerder dat dit zijn laatste klus als trainer was. “Ga daar maar vanuit. Deze drie maanden waren toch bijzonder zwaar. Ik denk dat dit mijn laatste klus is. Ik hoop ook dat iedereen mij ervan af kan houden om daarna toch weer te beginnen, waar dan ook.”