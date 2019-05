Wijnaldum komt van ver: ‘Het was slalommen tussen condooms en naalden’

Georginio Wijnaldum was dinsdagavond goud waard voor Liverpool door twee keer te scoren tegen Barcelona (4-0) in de halve finale van de Champions League. Mede door de treffers van de Oranje-international nemen the Reds het in de finale op tegen Tottenham Hotspur. David Mendes da Silva, een oude buurjongen van Wijnaldum, is niet verrast door de prestaties van zijn landgenoot.

De oud-voetballer, die net als Wijnaldum opgroeide in de Rotterdamse wijk Schiemond, had al snel door dat de middenvelder ver kon komen vanwege onder meer zijn fysieke kwaliteiten. "Hij was vroeger veel salto's aan het maken. Dat atletische was vroeger al een wapen bij voetbal", zegt de voormalig verdediger annex middenvelder van onder meer Sparta Rotterdam en AZ in gesprek met de Volkskrant.

De oud-prof stelt dat Wijnaldum is gevormd door de leefomstandigheden in zijn jeugd. "Schiemond was ergens een heel saamhorige wijk, maar je liep daar wel tussen de hoeren, dealers en gebruikers. Het was slalommen tussen condooms en naalden. Je waarschuwde elkaar: Niet aanraken, anders heb je straks misschien hiv. Oppassen voor die mensen daar. Blijf weg uit die portiek. Je moest een bepaald loopje hebben, iets uitstralen.”

Mendes da Silva is naar eigen zeggen een lieve jongen én een echte strijder, net als Wijnaldum. “Kom niet aan ons brood, want dan bijten we je, bij wijze van spreken. Je moest overleven op het pleintje. Er waren geen regels, het was keihard. Als je verloor kon je een uur aan de kant zitten, want iedereen wilde voetballen. Dat vormt je.”

Liverpool neemt het over een kleine maand op tegen Tottenham in de finale van de Champions League, nadat the Reds vorig seizoen de eindstrijd met 3-1 verloren van Real Madrid. “Hij moet hem nu maar een keer pakken”, zegt Mendes da Silva. “En dan komt hij langs in Schiemond met die beker. En dan zal-ie zeggen: die beker is ook van jullie. Want zo is-ie.”