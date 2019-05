Seizoen Luis Suárez mogelijk reeds ten einde wegens knieoperatie

Luis Suárez gaat op korte termijn onder het mes, zo communiceert Barcelona via de officiële kanalen. De Uruguayaanse spits kampt met een blessure aan de meniscus en met een kijkoperatie hoopt de medische staf een precieze diagnose te kunnen stellen. Om die reden kan pas na de operatie worden bepaald hoe lang Suárez uit de roulatie is.

De aanvaller heeft last van de rechterknie en om die reden zal de fameuze arts Ramón Cugat de meniscus in dat gewricht gaan onderzoeken. Momenteel is nog onduidelijk hoe groot de schade bij Suárez is, waardoor het nog moet blijken hoe lang hij uit de roulatie zal zijn. Barcelona is reeds kampioen en uitgeschakeld in de Champions League, waardoor de finale van de Copa del Rey tegen Valencia op 25 mei nog de enige wedstrijd van belang is in de laatste weken van dit seizoen.

Suárez speelde afgelopen dinsdag nog negentig minuten mee in de met 4-0 verloren return van de halve finale van de Champions League tegen Liverpool, waardoor Barcelona geëlimineerd werd in het miljardenbal. De 32-jarige spits speelde dit seizoen 49 wedstrijden voor Barcelona, waarin hij goed was voor 25 doelpunten en 13 assists. De Catalanen nemen het in de komende weken nog op tegen Getafe, Eibar en Valencia (bekerfinale).