‘Borussia Dortmund in ArenA op de tribune voor ‘Wunsch-Holländer’’

Michael Zorc was woensdagavond aandachtig toeschouwer bij het duel tussen Ajax en Tottenham Hotspur (2-3) in de halve finale van de Champions League. De technisch directeur van Borussia Dortmund zat in de Johan Cruijff ArenA op de tribune voor Donny van de Beek, met wie die Borussen al wekenlang bezig zouden zijn.

BILD omschrijft Van de Beek als de Wunsch-Holländer van Zorc, die samen met zoon Niklas aanwezig was in Amsterdam. Borussia Dortmund werkt volgens de Duitse krant al weken aan de komst van de 22-jarige middenvelder. De afgelopen weken voerde Zorc de eerste gesprekken met de entourage van Van de Beek, die zich dit seizoen nadrukkelijk in de kijker heeft gespeeld bij Ajax en de laatste tijd aan de nodige clubs gelinkt werd.

Zo zou Paris Saint-Germain nadrukkelijk geïnteresseerd zijn in de diensten van Van de Beek, terwijl de middenvelder ook in verband werd gebracht met een overstap naar Bayern München, Real Madrid en Tottenham Hotspur. Rob Witschge, die samen met Guido Albers de belangen van Van de Beek behartigt, wilde onlangs in gesprek met Radio CRC de vermeende interesse van Napoli ‘bevestigen noch ontkennen’.

“Iedereen weet hoe Carlo Ancelotti te werk gaat en het zou een eer zijn voor Donny om hem als trainer te hebben. Hoe dan ook, over zijn toekomst praten we pas als dit seizoen afgelopen is”, liet Witschge weten, die daar aan toevoegde dat ‘weinig clubs’ Van de Beek kunnen betalen. De middenvelder kent 16 doelpunten en 12 assists in 55 officiële wedstrijden een uitstekend seizoen bij Ajax, dat in de laatste twee speelrondes van de Eredivisie nog met PSV strijdt om de landstitel.