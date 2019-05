‘Negatief klimaat’ zorgt voor startsein van exodus bij Olympique Lyon

Olympique Lyon neemt na dit seizoen afscheid van Bruno Génésio, waardoor er een einde komt aan een turbulente periode voor de trainer bij les Gones. Vanaf december 2015 moest de in Lyon geboren oefenmeester zijn ploeg naar grote hoogtes stuwen, waarbij de club weer een serieuze concurrent moest vormen voor Paris Saint-Germain en ook AS Monaco. Een landstitel lonkte echter nimmer onder de Fransman, ondanks het soms indrukwekkende spel. Na drieënhalf jaar maakt Génésio nu plaats, mede vanwege 'de negatieve klimaat' rondom zijn persoon.

Door Tim Siekman

Voorzitter Jean-Michel Aulas draait al ruim drie decennia aan de knoppen bij de Franse formatie en heeft veel trofeeën gepakt met de club. Van 2002 tot 2008 werd Lyon ieder jaar kampioen van Frankrijk, terwijl de ploeg in Europees verband ook vaak wist te imponeren. Alain Perrin, die met de landstitel verantwoordelijk was voor de laatste hoofdprijs van Lyon, vertrok na het seizoen 2007/08 mede door spanningen in de spelersgroep en de frictie tussen de oefenmeester en de clubleiding van Lyon. Die transferzomer vertrokken ook nog eens tien spelers en het jaar daarop vond er wederom een flinke renovatie in de selectie plaats.

De gewenste prijzen bleven echter uit onder Claude Puel. Opvolgers Rémi Garde en Hubert Fournier konden ook niet voor eremetaal zorgen, waardoor in 2015 Génésio naar voren werd geschoven. De voormalig assistent wist het tij enigszins te keren en de club weer bovenin de Ligue 1 mee te laten draaien. Onder zijn leiding eindigde Lyon achtereenvolgens op de tweede, vierde en derde plek in de nationale competitie. Een nieuwe trofee in de prijzenkast bleef echter uit voor les Gones en ook dit seizoen moet de aanhang genoegen nemen met een bijrol in de titelstrijd. Lyon bezet op dit moment de derde plaats op de ranglijst, met een voorsprong van nog maar een punt op nummer vier Saint-Étienne. Lyon had afgelopen zondag de kans om zicht te houden op een direct ticket voor de groepsfase van de Champions League, maar kon concurrent Lille OSC niet verslaan (2-2).

Génésio werd bij zijn aanstelling als hoofdtrainer eind 2015 door Aulas op het hart gedrukt dat Lyon tastbaar succes moest bewerkstelligen, het liefst met aantrekkelijk voetbal. De president verlangde, samen met de fans, terug naar de hoogtijdagen waarin zeven opeenvolgende landstitels werden veroverd en de halve finale van de Champions League werd bereikt. De dominantie van voorheen had echter al plaatsgemaakt voor ondergeschiktheid aan PSG, dat de afgelopen jaren, met de hulp van honderden miljoen euro's uit Qatar, op eenzame hoogte staat in Frankrijk. Toch eist men bij Lyon meer concurrentiestrijd, ook omdat AS Monaco PSG wél kon aftroeven door in 2017 het landskampioenschap binnen te slepen.

Periode van extremen

Lyon was in het seizoen 2014/15 slechts 8 punten verwijderd van landskampioen PSG, maar in de daaropvolgende seizoenen was de achterstand op de nummer één respectievelijk 31, 28 en 15 punten. Dit seizoen liggen les Gones 22 punten achter op PSG, terwijl huidige nummer twee Lille een voorsprong van 6 punten koestert. Naast de beperkte rol van Lyon in de titelstrijd hekelen supporters ook het wisselende spel van de ploeg. Het dienstverband van Génésio wordt gekenmerkt door extremen: blijdschap om de knappe zeges in eigen land op PSG, de uitoverwinning op Manchester City in de Champions League en de plek in de halve finale van de Europa League in 2017 staan in schril contrast met de woede om de 4-1 nederlaag tegen Ajax in diezelfde Europa League, het bedroevende spel bij de 5-1 nederlaag tegen Barcelona in de Champions League en de deceptie tegen Stade Rennes in de halve finale van de Coupe de France (2-3 nederlaag).

De fans zien geen progressie onder Génésio, die in de loop van zijn dienstverband minder populair werd. "Wij geloven, zoals wij vorig seizoen ook al zeiden, dat alleen het vertrek van Bruno Génésio voor een beter klimaat kan zorgen bij de club. Zonder serene rust binnen de club zullen wij nooit de toppen van onze kunnen bereiken", zo klonk een statement van de harde kern van Lyon onlangs. De mindere resultaten, in combinatie met de verhalen dat de voormalig middenvelder niet meer gesteund wordt door een deel van de spelersgroep, leidden vanaf maart tot geruchten dat de trainer aan zijn laatste weken bezig was bij de huidige nummer drie van Frankrijk.

Verschillende trainers zijn reeds in verband gebracht met Lyon, nog voordat het vertrek van Génésio bekend was gemaakt. "In tegenstelling tot de berichtgeving heeft Lyon absoluut geen contact gehad met Laurent Blanc of welke andere trainer dan ook. Iedereen bij de club focust zich op hetzelfde doel: kwalificatie voor de Champions League", aldus Lyon begin april in een verklaring. Daarnaast zou Génésio niet lekker liggen bij een deel van de spelersgroep, die zelf ook allesbehalve harmonieus zou zijn. Zo zouden er zelfs vechtpartijen hebben plaatsgevonden tussen vier spelers, onder wie Memphis Depay. Alle betrokkenen ontkenden stellig. "De berichtgeving over vechtpartijen berust niet op waarheid. Vooral omdat er een speler genoemd is (Ferland Mendy, red.) die vanwege een blessure niet eens heeft kunnen trainen", aldus Aulas.

'Negatief klimaat'

De tegenvallende resultaten, de hoon van een deel van de fans en de (transfer)geruchten over de spelers betekenden steeds moeilijk wordende omstandigheden voor Génésio. Medio april kondigde hij zijn afscheid aan. "Ik heb al een tijdje te maken met een negatief klimaat rondom mijn persoon en dat heeft een slechte invloed op de spelers en op de club. Ik ga volgend seizoen niet door bij Lyon. Dit alles is besloten met het belang van de club, het instituut, in gedachten. Ik hoop dat deze beslissing zal leiden tot een beter klimaat voor de rest van het seizoen, waarin we ons nog kunnen kwalificeren voor de Champions League", zei de 52-jarige oefenmeester op een perspraatje.

"Toen de spelers het nieuws te horen kregen, steunden ze mij. Ze hebben me zelfs gecomplimenteerd voor de manier waarop ik met deze moeilijke situatie en alles wat er gebeurd is ben omgegaan. Dit is de wereld van het internet en de social media. Achteraf gezien denk ik dat zelfs een deelname aan de finale van de Coupe de France en een tweede plek in de competitie weinig veranderd zouden hebben aan het beeld dat rondom mij is ontstaan", besloot Génésio. Vorige week liet onder anderen Depay weten het vertrek van de trainer te betreuren. "Ik heb een zeer goede band met Bruno en ben hem dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen. Na mijn tijd bij Manchester United had ik vooral vertrouwen nodig, en dat is precies wat hij en Jean-Michel Aulas mij hebben gegeven. Ik hoop niet dat Bruno verloren gaat voor de voetballerij."

De opvolger van Génésio krijgt de taak van Lyon weer een geduchte kanshebber voor de titel te maken. Een lastige opgave, aangezien Lyon moet strijden tegen het kapitaal van PSG én rekening moet houden met een leegloop. Verschillende spelers, onder wie Depay, Nabil Fekir, Tanguy Ndombélé, Moussa Dembélé, Lucas Tousart, Marcelo en Maxwel Cornet, worden gelinkt aan een uitgaande transfer. Bekende trainers zouden op het lijstje van Lyon staan, zoals Blanc, Patrick Vieira, Hervé Renard, Claudio Ranieri, Arsène Wenger en ook José Mourinho. Laatstgenoemde coach heeft al aangegeven open te staan voor een dienstverband in de Ligue 1 en ook Aulas weigert Mourinho uit te sluiten. "Ik heb de indruk dat veel geweldige coaches hier willen werken. Mourinho? Ik zou hem hier graag hebben", aldus de voorzitter bij Canal+. "Te duur? Dat denk ik niet. Ik heb erover gedroomd."