Unai Emery houdt grote schoonmaak bij Arsenal

Adem Ljajic staat voor een terugkeer in de Serie A. Sinisa Mihajlovic is gecharmeerd van de aanvaller van Besiktas en wil hem graag naar Bologna halen. (Corriere della Sport)

Antonio Conte lijkt de nieuwe trainer van Internazionale te worden. De Serie A-club is echter alleen van plan om Luciano Spalletti te ontslaan als men zeker weet dat Conte vastgelegd kan worden als opvolger. (Sky Italia)

(The Sun)

(AS)

Het besluit van de FIFA om het transferverbod van Chelsea te handhaven, is heel slecht nieuws voor Eden Hazard. De aanvaller wil graag naar Real Madrid, maar zijn club lijkt geen vervanger te kunnen halen. (AS)