Koninklijke lunch voor ‘uitblinker’ De Ligt dag na uitschakeling Ajax

Matthijs de Ligt heeft donderdag geluncht met Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima op Paleis Noordeinde. De aanvoerder van Ajax was samen met 24 andere 'uitblinkers' te gast. "Met de lunch wil het Koninklijk Paar hun waardering tonen voor mensen die iets bijzonders hebben gepresteerd”, laat het Koninklijk Huis weten op Instagram.

De Ligt werd woensdagavond op pijnlijke wijze met Ajax uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. De talentvolle verdediger kopte zijn ploeg nog wel op voorsprong, maar wist een nederlaag niet te voorkomen. Een dag na de 2-3 nederlaag tegen Tottenham Hotspur mocht hij zich melden op Paleis Noordeinde. De negentienjarige Ajax-captain had de uitnodiging ontvangen omdat hij in de ogen van het Koninklijk Paar iets bijzonders heeft gepresteerd.

De Ligt is op jonge leeftijd uitgegroeid tot een dragende kracht bij Ajax. De centrumverdediger mag zich sinds vorige week de jongste aanvoerder ooit noemen in de halve finale van de Champions League. Eerder dit seizoen won hij de Golden Boy Award, de prestigieuze prijs voor het grootste talent op de Europese velden. De Ajacied en tevens Oranje-international staat op het wensenlijstje van vrijwel alle Europese topclubs en naar verluidt is Barcelona de belangrijkste kandidaat om hem na dit seizoen in te lijven.

Na de uitschakeling in de Champions League gaf De Ligt aan stevig te balen. “Het doet natuurlijk hartstikke veel pijn", zei hij tegenover de NOS. "Of ons iets te verwijten valt? Vind ik heel moeilijk te zeggen. Helemaal zo kort na de wedstrijd. We zeiden nog in de rust: jongens we zijn er nog niet. En dat is gebleken. Het zijn de kleine dingetjes die het verschil maken. Dat is uiteindelijk killing."