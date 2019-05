‘Voor mijn toekomst bij Ajax zal veel afhangen van de transfermarkt’

Siem de Jong heeft een terugkeer bij Ajax nog niet uit zijn hoofd gezet. De dertigjarige middenvelder heeft een contract tot de zomer van 2020 in Amsterdam en speelt dit seizoen op huurbasis voor Sydney FC. Mocht er geen plaats zijn voor hem in de selectie van trainer Erik ten Hag, dan hoopt De Jong op een avontuur in de Major League Soccer.

De Jong keerde in de zomer van 2017 terug bij Ajax en moest het vorig seizoen vooral doen met invalbeurten. Afgelopen zomer vertrok hij op huurbasis naar Australië. Down Under is hij een vaste waarde en kijkend naar zijn toekomst sluit De Jong niet uit dat hij nog van waarde kan zijn voor het team van Ten Hag. “Ik ben een ander type speler dan waar Ajax er nu al veel van heeft. Ik ben niet van het lange dribbelen, ik duik op in de ruimte en kan dan scoren. Voor mijn toekomst bij Ajax zal veel afhangen van wat er op de transfermarkt gebeurt”, vertelt De Jong in gesprek met Voetbal International. “Frenkie de Jong vertrekt natuurlijk naar Barcelona en het is afwachten wie doorstromen vanuit de jeugd en wie er van buiten worden gehaald. Het zal een heel interessante tijd worden.”

Mocht een terugkeer bij Ajax niet tot de mogelijkheden te behoren, dan hoopt De Jong de oversteek naar de MLS te maken. “Dat lijkt me heel bijzonder, al loopt de kwaliteit van de teams in de Major League Soccer uiteen. Ik kom op een punt in mijn carrière dat het financiële niet leidend hoeft te zijn, dat helpt”, vervolgt de aanvallende middenvelder. “Nu ben ik nooit een speler geweest die zijn keuzes baseert op geld: in Engeland had ik nog een langlopend contract toen ik besloot terug te keren naar Nederland. Achteraf had ik misschien ook bij Newcastle United wel kansen gekregen.”