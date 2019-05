Van Hooijdonk begraaft strijdbijl: ‘Van Persie gaat vast lekker chillen’

Robin van Persie neemt zondag afscheid van het publiek van Feyenoord. Tegen ADO Den Haag speelt de aanvaller voor het laatst in De Kuip; na dit seizoen zet Van Persie een punt achter zijn carrière. Nu zijn afscheid nadert, spreekt ook Pierre van Hooijdonk zich lovend uit over de spits. "We gaan deze stilist, die alles op gevoel en niets op kracht doet, enorm missen", aldus Van Hooijdonk, die in het verleden regelmatig in de clinch lag met Van Persie.

Door Peter van Drunen

"De benen kunnen dan misschien de afstand niet meer overbruggen, hetgeen in de absolute top gevraagd wordt, maar de hersenen werken nog ontzettend goed. Daarom zie je in elke wedstrijd wel een paar momenten zijn pure klasse", stelt Van Hooijdonk vast. De positiviteit van Pi-Air mag met recht bijzonder genoemd worden. Van Persie begon zijn carrière als groot talent bij Feyenoord, toen Van Hooijdonk daar de grote man was. De twee kemphanen vochten regelmatig ruzies uit op en buiten het veld. Zo snoepte het toen achttienjarige talent een vrije trap af van de routinier, terwijl laatstgenoemde die vrije trap zelf had willen nemen. Het is daarna nooit goedgekomen, zo bleek ook tijdens het WK van 2014. Als analyticus uitte Van Hooijdonk kritiek op Van Persie waarop de Oranje-spits hem toebeet: "Pierre moet lekker gaan golfen, niemand zit op hem te wachten." Niet veel later sloeg Van Hooijdonk terug door Van Persie ‘klootzak’ te noemen.

Bekijk in de video hierboven de mooie woorden van Van Hooijdonk voor Van Persie.

Op het evenement FootGolf 2019 van Life After Football lijkt de voormalige goaltjesdief van onder andere NAC Breda en Celtic echter definitief een einde te willen maken aan de lang in stand gehouden vete tussen hem en Oranjes topscorer aller tijden. "Ik heb enorm van Robin genoten", vertelt de 49-jarige oud-voetballer in gesprek met DAZN. "Toen hij bij Feyenoord kwam, waren er bij mij ook enorme twijfels, omdat ik vanuit Turkije hoorde dat hij fysiek niet meer in staat zou zijn om nog één keer in de week te kunnen spelen. Hij heeft gelijk bewezen dat dat niet aan de orde is. Ik vind hem fitter dan dat ik hem de laatste jaren heb gezien." De boomlange analyticus gunt de vertrekkend Feyenoord-spits tot slot alle rust die hij nodig heeft. "Ik genoot na mijn carrière ook enorm van de leuke dingen die ik met mijn zoontje kon doen."