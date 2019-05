Peter Bosz anticipeert en verwelkomt aankoop van 28 tot 32 miljoen euro

Kerem Demirbay speelt vanaf komende zomer voor Bayer Leverkusen. De club van trainer Peter Bosz maakt donderdagmiddag via de officiële kanalen bekend dat de middenvelder TSG Hoffenheim gaat verlaten en voor die Werkself gaat spelen. Demirbay heeft tot medio 2024 getekend bij de huidige nummer vijf van de Bundesliga.

Naar verluidt betaalt Bayer Leverkusen tussen de 28 en 32 miljoen euro voor de 25-jarige middenvelder. Met de komst van Demirbay speelt de Duitse club in op het mogelijke vertrek van onder anderen Julian Brandt, Kai Havertz en Charles Aránguiz. "Met Kerem Demirbay hebben we een technisch sterke en ook strategische middenvelder gestrikt", zo laat sportdirektor Simon Rolfes weten op de clubsite.

Demirbay is verheugd met de overstap, zo laat hij weten via de officiële kanalen van zijn nieuwe werkgever. "Dit is de volgende stap na drie geweldige jaren bij Hoffenheim. Bayer speelt altijd mooi, aanvallend voetbal. Deze stijl past bij mij. Ik kijk ernaar uit om onderdeel uit te maken van de ploeg.” Sportief directeur Rudi Völler is blij dat de middenvelder voor die Werkself gaat acteren.

“Zijn komst is een duidelijk signaal dat we ambities hebben. We hebben veel in de planning voor komend seizoen, maar eerst moeten we ons zien te kwalificeren voor een Europees toernooi. Als we dan in drie competities actief zijn, kunnen we Demirbay erg goed gebruiken”, aldus Völler over Demirbay, die eerder ook actief was bij onder meer Hamburger SV en Borussia Dortmund.