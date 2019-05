Real Madrid klaar om Gareth Bale ‘buiten te sluiten’ om breuk te forceren

De kans is groot dat Gareth Bale Real Madrid gaat verlaten deze zomer. De aanvaller hoeft niet meer op veel speelminuten te rekenen onder Zinédine Zidane, waardoor een transfer voor alle partijen een goede oplossing zou kunnen zijn. Volgens diverse Engelse media is Real zelfs bereid om Bale buiten te sluiten en te laten voetballen bij de Onder-23 van de club.

Onder meer Marca meldde eerder al dat Zidane aan Bale heeft verteld dat hij mag vertrekken. De Welshman ontbrak afgelopen zondag nog om onduidelijke redenen in de selectie van Real bij het duel met Villarreal. De zaakwaarnemer van Bale heeft onlangs geopperd dat het goed mogelijk is dat Bale zijn contract bij Real, dat loopt tot medio 2022, 'gewoon' uitdient.

“Ik weet niet zeker of Zidane wil dat hij blijft, maar momenteel wil Gareth zelf wel blijven”, aldus Jonathan Barnett tegen Sky Sports. “Hij heeft een contract en zal blij zijn als hij tot 2022 blijft. Ik vind Gareth een van de drie of vier beste spelers ter wereld. Zidane is een andere mening toebedeeld, daar heeft hij recht op. Ik zal geen kritiek op Zidane leveren.”

Diverse Engelse media stellen dat het onderhoud tussen Bale en Zidane, waarin laatstgenoemde duidelijk maakte dat de aanvaller mag vertrekken, 'kil' was. Bale zei dat hij wilde blijven en wilde vechten voor zijn plek, maar Real wil de routinier graag lozen. De Spaanse topclub wil af van het torenhoge salaris van Bale van circa 550.000 euro per week. Mogelijk verplicht Real Bale zelfs om bij andere elftallen te gaan voetballen om een breuk te forceren.