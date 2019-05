Radja Nainggolan: ‘Het klinkt raar, omdat ik nooit wat gewonnen heb’

De inmiddels 31-jarige Radja Nainggolan stapte afgelopen zomer voor een slordige 38 miljoen euro over van AS Roma naar Internazionale. Onder meer door gekwakkel met blessures heeft hij zichzelf nog niet helemaal waar kunnen maken in Milaan. Zijn team staat inmiddels op een derde plek in de Serie A en heeft opnieuw uitzicht op deelname aan de Champions League komend seizoen. Dit jaar werd het team van Luciano Spalletti door een gelijkspel tegen PSV uitgeschakeld in de groepsfase waardoor Tottenham Hotspur uiteindelijk in de finale wist te belanden. In dit exclusieve interview vertelt de dertigvoudig Belgisch international onder meer over zijn seizoen en zijn relatie met Miralem Pjanic en Samir Handanovic.

