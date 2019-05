‘Jasper Cillessen in beeld bij Benfica en ook FC Porto na drama rond Casillas’

Jasper Cillessen staat voor een vertrek bij Barcelona. De Nederlandse sluitpost moet bij de Catalaanse topclub steevast Marc-André ter Stegen voor zich dulden, waardoor de Oranje-international uit is op een vertrek deze zomer. Volgens het Portugese Record azen zowel Benfica als FC Porto op de diensten van de dertigjarige doelman.

Cillessen heeft aangegeven dat hij graag meer aan spelen wil toekomen. Aangezien Ter Stegen momenteel de onbetwiste nummer één is bij de Catalaanse grootmacht, is Cillessen op zoek naar een nieuwe club. Benfica en FC Porto hebben allebei interesse in de Nederlander, die nog tot de zomer van 2021 vastligt bij kampioen van Spanje.

Benfica wil een kwaliteitsinjectie in de selectie en onder anderen Cillessen staat op het lijstje van de Portugese topclub. Benfica zou eraan denken om Cillessen te huren van Barcelona. Ook FC Porto heeft belangstelling voor de doelman, mede door het drama rond Iker Casillas. De Spaanse keeper werd vorige week getroffen door een hartaanval en het is nog onduidelijk of hij nog als prof actief zal zijn.

“Ik heb geluk gehad”, zei Casillas nadat hij het ziekenhuis had verlaten. “We zullen nu een paar weken of zelfs een paar maanden moeten wachten. Ik weet niet wat de toekomst zal brengen, maar het belangrijkste is dat ik hier kan staan om jullie dit te vertellen. Ik zal de komende tijd veel rusten, verder weet ik het nog niet zo goed. Ik hoop dat jullie op me kunnen wachten, ik moet alles nog op een rijtje zetten.”