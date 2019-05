Ruud Gullit zag het aankomen bij Ajax: ‘Ze konden het niet bolwerken’

Ruud Gullit heeft genoten van de prestaties van Ajax in de Champions League. De Amsterdammers verloren woensdagavond met 2-3 van Tottenham Hotspur, waardoor de ploeg van Erik ten Hag niet naar Madrid zal afreizen voor de finale van het miljardenbal. "Bedankt Ajax, bedankt voor het voetbal wat je hebt laten zien", zegt de oud-voetballer bij beIN Sports.

Volgens Gullit was het duel in de Johan Cruijff ArenA een overlevingsstrijd. "Beide ploegen deden er alles aan om te overleven. Ze speelden met het hart, maar ook met het hoofd. Het was ongelooflijk om te zien”, aldus Gullit, die beseft dat het een rampscenario is voor Ajax dat men diep in blessuretijd de beslissende treffer van Lucas Moura om de oren kreeg.

“Dit is verschrikkelijk voor Ajax, erger kan niet. Of we het zagen aankomen? Ja. Ze konden het niet bolwerken, ze wisten niet wat ze met Tottenham aan moesten. Ik heb het met deze jongelingen te doen. Ze verdienen nog steeds complimenten”, stelt Gullit, die verwacht dat Ajax deze prestatie volgend seizoen waarschijnlijk niet gaat evenaren.

De oud-international denkt dat na Frenkie de Jong, die naar Barcelona gaat verkassen, nog meer spelers zullen vertrekken bij Ajax. “Ze gaan veel spelers verliezen, want het geld is in andere landen. Ze moeten een nieuwe ploeg bouwen. Het zal lastig worden voor Ajax om volgend seizoen hetzelfde niveau aan te tikken”, besluit Gullit.