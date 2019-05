Ajax volop geprezen op social media: ‘Je bent een grote speler en een winnaar’

Daags na de uitschakeling van Ajax in de halve finales van de Champions League door Tottenham Hotspur maakt droefenis langzaam plaats voor trots. Prominenten binnen én buiten de voetballerij zijn op social media vol bewondering over de jonge ploeg van trainer Erik ten Hag. "Ongeacht de uitkomst: je bent een grote speler en een winnaar", schrijft Sparta Rotterdam-aanvaller Lars Veldwijk bijvoorbeeld over Hakim Ziyech. Een overzicht van de mooiste boodschappen op social media.

Félicitations à l’Ajax et à nos joueurs H.Ziyech, N.Mazraoui et Z.Labyad pour leur superbe parcours. Congratulations to Ajax and our players H. Ziyech, N. Mazraoui and Z. Labyad for their wonderful Champions League campaign. pic.twitter.com/bMvyIB7p4q — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) May 8, 2019

2 devastated nights,the lost game of @FCBarcelona ????and yesterday @AFCAjax teams who are in my heart,i want to thank all players of both teams for their fantastic team performances and individual input in the game,especially the young guys of @AFCAjax ??? — Patrick Kluivert (@PatrickKluivert) May 9, 2019

Zo jammer. Wat een fantastisch team. Wat hebben we genoten van al die wedstrijden in de champions league. Jullie lieten zien dat dromen soms uitkomen. Maar niet altijd. Dankjewel @AFCAjax ?????#ajatot — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) May 8, 2019

Tot de laatste minuut geloofden we erin in de @cruijffarena. De Spurs wonnen toch, diep, diep in blessuretijd. Bedankt @AFCAjax voor een onvergetelijke Champions League reeks. #ajatot — Kajsa Ollongren (@KajsaOllongren) May 8, 2019

Wat een bizarre avond. Mooi dit van t ajax publiek ???? #ajatot pic.twitter.com/v2fneTGVfe — Barbara Barend (@barbarabarend) May 8, 2019

Dank je wel, Ajax, voor deze wonderbaarlijke, unieke en koortsachtige reis die we met jullie mochten maken. Het was magisch en bitterzoet. #AJAXTOT — Abdelkader Benali (@abdelkabenali) May 8, 2019

De Europese campagne van @Ajax heeft nationaal en internationaal diep, diep respect afgedwongen en dit fantastische team is daarmee door miljoenen mensen in hun harten gesloten. Ze hebben het Nederlandse clubvoetbal weer op de wereld kaart gezet. Heel veel dank en hulde daarvoor. — Michael van Praag (@MichaelvanPraag) May 9, 2019

We Are Ajax??? pic.twitter.com/cyZeoEuzuu — Ajax Cape Town (@ajaxcapetown) May 9, 2019

A horrible night, but I am immensely proud of my club, the players and the fans! Thank you for an European year I will always remember @AFCAjax! ??? #Ajax #proud — John Heitinga (@Johnheitinga) May 8, 2019

Lief, mooi @AFCAjax ! Zo dol op dit team! Jong - Fierce en Creatief. ?????? DANK. (en een knuffel ??) — Femke Heemskerk (@FemkeHeemskerk) May 8, 2019