Dertig fans opgepakt in ‘onrustig’ Amsterdam na Ajax - Tottenham

Ajax verloor woensdagavond met 2-3 van Tottenham Hotspur en is zodoende geëlimineerd in de Champions League. Door de uitschakeling was het op sommige plekken in Amsterdam onrustig, zo meldt AT5. Volgens de lokale zender heeft de politie in totaal, om verscheidene redenen, ongeveer dertig mensen opgepakt.

Voorafgaand aan de confrontatie in de Johan Cruijff ArenA was de sfeer rond het stadion en in de binnenstad 'feestelijk'. Er werd tegen de afspraken in wel vuurwerk afgestoken bij de sfeeractie op het Arenapak, maar daar werd niet tegen opgetreden om 'ongewenste escalatie' te voorkomen. Volgens AT5 kwam de ME wel in actie bij ingang Zuid H van de ArenA.

Supporters van Ajax probeerden via een toegangsdeur het stadion te betreden. Er ontstond naar verluidt een opstootje, waarbij stewards en agenten de boel moesten sussen. Na het duel raakte een man gewond bij een café in de Ferdinand Bolstraat door een klap op het hoofd. Volgens Het Parool juichte de man voor de winnende treffer van Lucas Moura van Tottenham diep in blessuretijd.

Na afloop was het ook onrustig op de Dam. Fans van Ajax zochten de supporters van Tottenham op, maar de ME 'beschermde' de aanhang van de Londenaren. Even later heeft de ME fans van Ajax vanaf de Dam richting het Centraal Station begeleid. Naar verluidt zijn er dertig aanhoudingen verricht 'wegens belediging, verstoring van de openbare orde, vernieling en openlijke geweldpleging'. Naast aanhoudingen in het centrum zijn er ook fans rond de ArenA opgepakt.