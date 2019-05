Ajax in zak en as: ‘Iedereen was stil, niemand zei iets in de kleedkamer’

Ajax had na de 0-1 zege in Londen een goede kans om de finale van de Champions League te halen ten koste van Tottenham Hotspur, maar de Amsterdammers capituleerden woensdagavond in eigen huis: 2-3. Frenkie de Jong baalt van de sensationele comeback van de Engelsen tegen Ajax. "Iedereen was stil, niemand zei iets in de kleedkamer", zegt De Jong in gesprek met ANP.

"We waren zo dichtbij, wat een teleurstelling”, vervolgt de middenvelder, die zag dat Tottenham-manager Mauricio Pochettino in de rust ingreep door Fernando Llorente in te brengen. "Wij kwamen niet meer aan voetballen toe. Complimenten voor the Spurs. Zij deden het goed. Op basis van de tweede helft verdienen ze het ook om door te gaan."

Lucas Moura was de grote man aan de kant van Tottenham en produceerde na de rust een hattrick. Na de laatste treffer van de Braziliaan diep in blessuretijd was de ontgoocheling bij de spelers van Ajax groot. Enkele minuten na de wedstrijd liep de selectie een ereronde en kreeg men veel applaus. "Mooi dat de fans ons bedankten en klapten", aldus de middenvelder.

"We moeten er nu ook alles aan doen om de titel binnen te halen. We kunnen ons zeker voor de laatste twee wedstrijden opladen. Nu overheerst de teleurstelling en morgen waarschijnlijk ook nog. Maar de tijd heelt alle wonden", besluit De Jong. Ajax, dat momenteel leidt in de Eredivisie, speelt komende zondag en woensdag tegen respectievelijk FC Utrecht en De Graafschap.