Pochettino tot tranen geroerd: ‘Het is onmogelijk om zonder voetbal te leven’

Ajax verloor woensdagavond met 2-3 van Tottenham Hotspur en is na de 0-1 zege van vorige week in Londen zodoende uitgeschakeld in de Champions League. Mauricio Pochettino kon na afloop zijn tranen niet bedwingen. "Dit is nog zo moeilijk om te beseffen. Ik ben zo emotioneel. Dit is geweldig", aldus de manager van Tottenham na afloop van de zege tegenover BT Sport.

Pochettino liet zijn tranen de vrije loop na de wedstrijd. "Dank je wel, voetbal. Dank je wel, jongens, mijn helden. Het afgelopen jaar heb ik continu gezegd dat ik werk met helden. De tweede helft was geweldig. Dit is emotie, dit is voetbal. Het is onmogelijk om zonder voetbal te leven. Ik ben nu zo emotioneel. Dit is geweldig. Ik bedank alle fans en iedereen die in ons is blijven geloven."

"Wat we vandaag hebben laten zien, was passie. We houden van voetbal. De wedstrijd tegen Manchester City was geweldig en vandaag ook weer. Ik ben zo dankbaar om coach te zijn, om in de voetballerij werkzaam te zijn en om coach te zijn van dit team. De jongens zijn helden, maar Lucas Moura is een superheld. Een ongelooflijke hattrick. Ik denk nu aan mijn familie, dit is ook voor hen. Nu moeten klaar zijn voor zondag (duel met Everton, red.) en dan de finale in Madrid (tegen Liverpool, red.)."

Lucas Moura, die in de tweede helft drie keer scoorde, is tegenover RMC Sport in een jubelstemming. "Het is onmogelijk om dit uit te leggen. Al van kinds af aan droomde ik ervan om in de Champions League te spelen en de prijs ook te winnen. Nu krijg ik de kans om de finale te spelen. Ik ben erg trots op de ploeg. Het is onmogelijk om uit te leggen welke emoties ik nu voel."

"Ik zei eerder al dat God altijd met een verrassing kan komen. Iedereen heeft hard gewerkt. Dit is niet mijn verdienste, maar van de hele ploeg. In de tweede helft hebben we alles moeten geven, aangezien het de wedstrijd van ons leven is. En dat hebben we gedaan. De kritiek? Dat hoort bij het voetbal. Ik heb altijd in mijn kwaliteiten geloofd en altijd gedacht dat ik bij een grote club kon spelen. De kritiek zorgt ervoor dat ik nog harder ga werken", besluit de Braziliaanse aanvaller.