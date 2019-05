Frank de Boer heeft smaak te pakken en wint wederom met Atlanta United

Frank de Boer begint op stoom te raken met Atlanta United. De ploeg van de Nederlandse trainer boekte afgelopen nacht een overwinning door Toronto FC met 2-0 te verslaan. De zege betekent de derde winstpartij voor De Boer en Atlanta United op een rij. De club stijgt zodoende naar de zevende plaats in de Eastern Conference van de Major League Soccer.

De Boer had het in het begin zwaar bij Atlanta United, dat midden april pas de eerste zege boekte in de competitie op bezoek bij New England Revolution (0-2). De laatste twee wedstrijden tegen Colorado Rapids (1-0) en Sporting Kansas City (0-3) werden ook in winst omgezet en ook afgelopen nacht mocht De Boer na het laatste fluitsignaal juichen.

Atlanta United begon sterk aan het duel met Toronto FC en dat resulteerde ook snel in een goal. Waar Josef Martinez na een kwartier spelen het vizier niet op scherp had staan, was Héctor Villalba twee minuten later wel trefzeker door een voorzet van eerstgenoemde speler op waarde te schatten: 1-0. Pas in het tweede bedrijf viel de tweede treffer van de thuisploeg te noteren.

De ploeg van De Boer domineerde en dat resulteerde halverwege de tweede helft in de 2-0. Julian Gressel dribbelde aan de rechterkant, kapte naar binnen en verschalkte doelman Alex Bono. Door de zege staan De Boer en consorten nu zevende, terwijl de ploeg ook nog enkele duels moet inhalen. Koploper Philadelphia Union heeft twee duels meer gespeeld en staat nu zes punten voor op Atlanta United.