‘In plaats van Wijnaldum was het Moura, in plaats van Messi was het Tadic’

De Engelse ochtendkranten schrijven vol bewondering over de comeback van Tottenham Hotspur tegen Ajax in de halve finale van de Champions League. Via een hattrick van Lucas Moura, waarvan het laatste doelpunt in minuut 96 viel, draaiden the Spurs een 2-0 achterstand om in een beslissende 2-3 zege. "Waar zou je je standbeeld willen, Lucas?", opent The Sun.

"Dit was Liverpool tegen Barcelona, met nog iets extra's", aldus de meest gelezen krant van Engeland. "Twee Engelse ploegen gaan naar de finale, omdat een magische Moura dit stadion versteld heeft doen staan. Hij is onsterfelijk geworden. Het was een ongelooflijke avond voor Tottenham, dat de meest onwaarschijnlijke comeback realiseerde." The Guardian probeert de deceptie bij Ajax te vatten. "Toen alles anders werd, lagen er plots zeven, acht of misschien wel negen Ajacieden uitgeteld op het veld, hun gezichten begraven in het gras. Ze wilden niets meer zien."

"Het was Tottenham gelukt. Het moment herinnerde ons aan de glorie van deze sport, aan hoe meedogenloos het voetbal kan zijn. Aan hoe er, zo nu en dan, een verhaal ontstaat dat rillingen veroorzaakt", aldus de krant. "Een andere ploeg zou misschien ten onder zijn gegaan na de moeilijkheden in de eerste helft. Misschien putte Tottenham kracht uit de herinnering van de wedstrijd tegen Manchester City in de kwartfinale. Misschien zagen ze het wonder van Liverpool tegen Barcelona. Wat de reden ook was, en het was vooral lef, Tottenham gaat voor het eerst naar de finale van de Champions League."

"We hadden dat het opnieuw zou gebeuren. Niet in een tijdsbestek van 24 uur", doelt de Daily Mirror op de comeback van Liverpool van dinsdagavond. "Maar Tottenham deed het ondenkbare, met een comeback die niet onderdoet voor die op de geweldige avond van Liverpool. De Engelse clubs deden het met lef, een never-say-die spirit, en lieten heel Europa zien hoe het moet. Maar vanavond ging het allemaal om Tottenham, op zonder meer de beste avond in Europees verband voor de club."

De wedstrijd tussen Liverpool en Barcelona wordt omschreven als een spektakelstuk met 's werelds grootste acteurs, de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro en Meryl Streep van de voetbalwereld, maar ook Ajax - Tottenham 'verdient een plek op het witte doek'. "In plaats van Gini Wijnaldum was het Lucas Moura. In plaats van Lionel Messi was het Dusan Tadic. In plaats van Jürgen Klopp was het Mauricio Pochettino. Op een bepaalde manier was het nog beter. Tottenham was volledig uit vorm. Tottenham miste zijn talisman. Tottenham moest uit spelen. Tottenham stond 3-0 achter, met nog maar een kwart van het tweeluik te gaan."