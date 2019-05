‘Het zal voor eeuwig voelen als een gemiste kans, een litteken voor jaren’

De omvang van de deceptie na de uitschakeling van Ajax in de Champions League klinkt donderdagochtend door in de berichtgeving van de kranten. De ploeg van Erik ten Hag wordt geroemd om de succesvolle en langdurige Europese campagne, maar de kranten concluderen ook dat Ajax uiteindelijk tekortschoot. "De verbijstering overheerst en de terechte trots komt waarschijnlijk pas veel later", schrijft De Telegraaf.

"Deceptie", kopt de krant levensgroot op de voorpagina, naast een foto van een verbijsterde Hakim Ziyech. "De ontwikkeling die de Tovenaars van Ten Hag dit seizoen doormaakten, valt desondanks met geen pen te beschrijven. Na een verre van ideale voorbereiding, waarin Daley Blind op de valreep werd aangetrokken en Dusan Tadic, Nicolás Tagliafico, Lasse Schöne, Kasper Dolberg, Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech zich door het WK later meldden, moest Ajax zich door drie voorrondes worstelen." De krant blikt vervolgens terug op de hoogtepunten uit de groeps- en knock-outfase.

Volgens het Algemeen Dagblad zal Ajax 'voor eeuwig' het gevoel van een gemiste kans hebben. "Oude tijden hadden definitief moeten herleven. Na de glorietijd in de jaren zeventig en negentig surft Ajax op een nieuwe golf van succes. In een compleet ander tijdperk waarin Nederland was voorzien als een soort Oostenrijk in Europa. Tobbend in de Europa League, ergens ver weg in het Oostblok, ploeterend tegen clubs van wie we de naam niet kunnen uitspreken." De kroon op het werk komt echter niet. "Het zal voor eeuwig voelen als een extreem gemiste kans. Een litteken voor jaren."

"Ajax bleek de talentvolle jongen die zijn plaats opeist aan de hoofddis van het voetbal, waar het soms volgevreten grootkapitaal een boer laat", schrijft De Volkskrant. "Maar uiteindelijk stuurde Tottenham de brutale leerling Ajax toch naar buiten, vlak voor het toetje. Ach, het spel van Ajax was verre van geweldig in de geladen Johan Cruijff ArenA, maar vrijwel alles viel de goede kant op dit seizoen, behalve nu." Ajax wordt een 'spektakelelftal' genoemd, dat 'altijd het licht zoekt' en zich graag laat bewonderen. "Maar na de uitschakeling zal het lastig zijn zich weer te richten op de titelstrijd."

De reis van Ajax door Europa leek steeds meer op een sprookje, zo merkt Trouw op, maar bleek dat uiteindelijk toch niet. "Ajax was toch niet bestand tegen de kracht die in de rijkste competitie van Europa kan worden ontwikkeld, de kracht die Liverpool en Tottenham Hotspur op 1 juni samenbrengt in de finale in Madrid. Ajax rest herinneringen, lang zo zoet, nu ook heel wrang, aan een uitzonderlijke campagne: achttien duels, tien keer winst, tweemaal verlies, waarvan het laatste de cijfers doet vervagen."