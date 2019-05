Christian Eriksen: ‘Lucas Moura heeft ons gered, het spijt me voor Ajax’

In alle euforie over de plaats van Tottenham Hotspur in de finale van de Champions League had Christian Eriksen woensdagavond ook oog voor zijn oude club. Het team van manager Mauricio Pochettino zegevierde met 2-3 over Ajax en dat was voldoende na de 0-1 nederlaag in Londen. “Het was een waanzinnige wedstrijd”, zei Eriksen na afloop. “We moesten terugvechten en hebben gewoon veel geluk gehad.”

“Wij hadden vandaag meer kansen, maar zij voetbalden beter. De opluchting is enorm. Lucas Moura heeft ons gered. We hebben gevochten maar verdienden het niet meer dan Ajax. Het spijt me voor Ajax. De opluchting is enorm. We hebben hiervoor gevochten. Een droom komt uit.”

De overwinning in de Johan Cruijff ArenA had weinig met tactiek te maken, zo verzekerde Eriksen. “Het ging meer om vechten en hartstocht”, benadrukte de middenvelder. “Onze harten en Lucas Moura. Dat heeft ons deze overwinning opgeleverd. Lucas heeft ons de overwinning bezorgd. Hij verdient het. Het is een rollercoasterseizoen voor hem. Dat hij ons een plek in de finale heeft bezorgd, daar heb ik geen woorden voor.”

“In Engeland moeten ze maar een standbeeld voor hem neerzetten. We zijn overdonderd. Het spijt me echt voor Ajax, maar uiteindelijk moeten we aan onszelf denken. We verdienden het niet meer dan Ajax, maar we hebben het gered.” Ajax leidde bij de rust met 2-0 dankzij treffers van Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech. Binnen een kwartier in de tweede helft kwam Tottenham op gelijke hoogte via twee doelpunten van Lucas Moura. De beslissende derde treffer van de bezoekers viel diep in de extra tijd en kwam opnieuw op naam van Moura.