Sinkgraven: ‘Achteraf is het gewoon een mooi Champions League-seizoen’

Ajax beleefde een absolute horroravond tegen Tottenham Hotspur in de Johan Cruijff ArenA. Als in een Griekse tragedie verloor Ajax in de absolute slotfase het duel door een derde treffer van Lucas Moura (2-3). Na afloop verscheen Daley Sinkgraven bij verslaggever Justus Dingemanse voor de camera van Voetbalzone. Hij zei onder andere dat zijn club gewoon doormoet, omdat zondag FC Utrecht weer op het programma staat.

