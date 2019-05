David Neres haakt op het laatste moment af bij Ajax

Kasper Dolberg begint woensdagavond in de basis namens Ajax tegen Tottenham Hotspur. De Deen vervangt David Neres, die geblesseerd is, zo bevestigt Ajax. Neres begint ook niet op de bank; Lassina Traoré vervangt hem als reserve.

