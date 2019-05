Ten Hag legt verantwoordelijkheid bij duo neer: ‘Het is hun eigen keuze’

Ajax begint woensdagavond met Noussair Mazraoui als rechtsback tegen Tottenham Hotspur. De Marokkaans international verwijst Joël Veltman naar de reservebank, nadat laatstgenoemde in de heenwedstrijd in Londen (0-1) nog de voorkeur had gekregen van trainer Erik ten Hag.

Ten Hag geeft vlak voor het beginsignaal in de Johan Cruijff ArenA aan dat Mazraoui de voorkeur krijgt vanwege zijn voetballende kwaliteiten. "Tottenham kan in verschillende systemen spelen. Het kan zomaar dat ze in een ruit gaan spelen en dan hebben we voetballende backs nodig", licht hij toe voor de camera van Veronica. "En Mazraoui kan natuurlijk ook gewoon als back spelen."

Behalve Mazraoui begint ook Hakim Ziyech woensdagavond in de basis bij Ajax. Beide spelers beginnen de wedstrijd met een nagenoeg lege maag, daar zij meedoen aan de ramadan. Ten Hag respecteert de keuze van zijn pupillen. "Ze geven er een eigen invulling aan. Het is hun eigen keuze, maar ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen prestatie."

Ajax won vorige week in Londen met 0-1 door een doelpunt van Donny van de Beek. Ten Hag wil dat zijn ploeg ook woensdagavond van eigen kracht uitgaat. "We moeten blijven voetballen. Wij moeten ons spel spelen en daarmee het tempo van de wedstrijd bepalen."