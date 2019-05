Perez voorspelt Ajax - Tottenham: ‘Ze hebben alleen dan een kans’

Kenneth Perez is benieuwd op welke manier Tottenham Hotspur Ajax woensdagavond zal bestrijden in de return van de halve finales van de Champions League. De heenwedstrijd in Londen werd vorige week met 0-1 gewonnen door Ajax, waardoor Tottenham in Amsterdam uit een ander vaatje zal moeten tappen.

Perez discussieert bij FOX Sports met journalist Vincent Schildkamp over de mogelijkheden die the Spurs woensdagavond hebben om Ajax te verschalken. "Ik denk dat Tottenham wat behoudend zal spelen; die willen zo lang mogelijk in de wedstrijd blijven zitten", zo steekt Schildkamp van wal. "Ze hebben met Lucas Moura en Heung-Min Son twee spelers die onwaarschijnlijk snel zijn en gebaat zijn bij het belopen van de ruimtes."

Perez heeft zo zijn bedenkingen bij de opvatting van Schildkamp. De oud-middenvelder van onder meer AZ veronderstelt dat 'Ajax juist in zijn kracht zou komen' als Tottenham behoudend aan de aftrap zal verschijnen. "Als ik Tottenham was, zou ik er een fysiek duel van maken", is hij stellig. De Deense analist merkt op dat Tottenham vorige week pas na het inbrengen van de zeer atletische Moussa Sissoko, aan het einde van de eerste helft na het geblesseerd uitvallen van Jan Vertonghen, een vuist kon maken.

"Sissoko vind ik helemaal geen goede speler, maar hij speelde echt geweldig in de heenwedstrijd, met zijn fysieke kwaliteiten en snelheid. Ze hebben daarnaast ook nog Moura, die over snelheid beschikt", vervolgt Perez. "Je moet wel iets fysieks proberen. Tottenham heeft alleen een kans tegen Ajax als ze er een vechtwedstrijd van maken en de bal een keer goed valt."