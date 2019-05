Vlaar adviseert De Ligt: ‘Met zijn kwaliteiten is dat een goede plek voor hem’

Ajax kan zich woensdagavond plaatsen voor de finale van de Champions League, indien de Amsterdammers de return van de halve eindstrijd tegen Tottenham Hotspur weten te overleven. Ron Vlaar geniet van het Europese avontuur van Ajax en kijkt uit naar de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA. In onderstaande video gaat de verdediger van AZ tevens in op de toekomst van Matthijs de Ligt, die volgens hem met zijn kwaliteiten goed in Engeland zou passen.