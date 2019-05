Ajax nodigt Eredivisie-directies uit voor return wegens collectiviteitsgedachte

Ajax heeft de directies van de overige Eredivisie-clubs uitgenodigd voor de return van de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur, zo schrijft De Telegraaf woensdagmiddag. De geste van Ajax wordt volgens de krant ingegeven door de collectiviteitsgedachte in Eredivisie.

Volgens betrokkenen moet het gebaar van Ajax los worden gezien van het besluit om de volledige voorlaatste speelronde te verplaatsen, om de Amsterdammers de benodigde rust te gunnen in aanloop naar de heenwedstrijd in de halve finale van de Champions League. Toch wil Ajax volgens De Telegraaf met het uitnodigen van de overige Eredivisie-clubs uitdragen dat we het ‘in de Eredivisie met elkaar moeten doen’.

De uitgenodigde directies komen ‘nagenoeg allemaal’ en worden uitgenodigd ‘in het kader van de collectiviteitsgedachte’. Officieel was Ajax geen partij in het verplaatsen van de volledige voorlaatste speelronde, maar toch wil men op deze manier laten blijken dat de Nederlandse clubs het met elkaar moeten doen. De nodige Eredivisie-clubs waren niet blij met het verplaatsen van de voorlaatste speelronde, die van zondag 29 april verzet werd naar woensdag 15 mei.

Er bleek voor de KNVB geen andere mogelijkheid om Ajax de benodigde 48 uur rust te gunnen in aanloop naar de eerste halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur, die de Amsterdammers met 0-1 wisten te winnen. Tegelijkertijd wilde de voetbalbond de laatste twee speelrondes op hetzelfde tijdstip laten afwerken, om competitievervalsing tegen te gaan.