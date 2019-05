Slechtste seizoen ooit in Keuken Kampioen Divisie kost Alflen de kop

Helmond Sport heeft trainer Robby Alflen per direct op non-actief gesteld, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. Er wordt momenteel door beide partijen bekeken hoe de samenwerking beëindigd kan worden. Met de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie heeft Helmond Sport een historisch slecht seizoen achter de rug.

De formatie van Alflen won dit seizoen slechts vier wedstrijden, van Sparta Rotterdam (3-0), Jong FC Utrecht (2-0), Roda JC Kerkrade (4-0) en FC Eindhoven (2-1), en dat betekent een negatief clubrecord. Daarnaast werd er maar liefst 24 keer verloren en dat betekent een evenaring van seizoen 1995/96, toen Helmond Sport ook als laatste in de Eerste Divisie eindigde. Met 37 doelpunten in 38 wedstrijden werd er minder dan één keer gescoord per wedstrijd.

Om die reden concludeert de clubleiding van Helmond Sport dat er geen ‘vertrouwensbasis’ bestaat om verder te gaan met Alflen. Het betekent dat de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie op zoek moet naar een nieuwe trainer. Alflen stond sinds afgelopen zomer onder contract bij Helmond Sport, nadat hij eerder voor Heracles Almelo (assistent), FC Utrecht (hoofd- en assistent-trainer) en Haarlem (assistent) had gewerkt.