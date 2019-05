FC Twente grote winnaar bij uitreiking van Gouden Kampioensschilden

FC Twente is als grote winnaar uit de bus gekomen bij de uitreiking van de Gouden Kampioensschilden van de Keuken Kampioen Divisie. Drie van de vijf individuele prijzen werden afgeleverd in Enschede: de beste speler van het jaar (Aitor Cantalapiedra), beste keeper van het jaar (Joël Drommel) en de beste trainer van het jaar (Marino Pusic).

De uitverkiezing van Pusic tot beste trainer van het afgelopen seizoen volgt daags na het nieuws dat FC Twente ondanks zijn doorlopende contract per direct afscheid van hem neemt. De 47-jarige oefenmeester nam vorig seizoen in eerste instantie op interim-basis het roer over van Gertjan Verbeek en kwam afgelopen zomer definitief voor de groep te staan in Enschede. Pusic leidde FC Twente naar het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie, maar moet desondanks vertrekken bij de Tukkers. De beste trainer wordt uitsluitend gekozen door de trainers en aanvoerders in de Keuken Kampioen Divisie.

Aitor werd door het publiek, trainer en aanvoerders met ruime meerderheid gekozen tot beste speler van het jaar. De Spaanse aanvaller van FC Twente bleef Istvan Bakx (Go Ahead Eagles), Lars Veldwijk (Sparta Rotterdam), Terell Ondaan (Telstar) en Bryan Smeets (TOP Oss) voor in deze verkiezing en volgt zodoende Lisandro Semedo op. Aitor was dit seizoen in 35 competitiewedstrijden goed voor 13 doelpunten en 8 assists, waarmee hij een belangrijk aandeel in het kampioenschap had.

De derde individuele prijs die naar Enschede gaat, is die van beste keeper van het seizoen. Drommel bleef Xavier Mous (SC Cambuur), Wouter van der Steen (FC Den Bosch) en Hobie Verhulst (Go Ahead Eagles) voor in de verkiezing. De 22-jarige doelman stond dit seizoen in 36 competitiewedstrijden onder de lat bij FC Twente. De overige twee Kampioensschilden worden nog uitgereikt aan de topscorer (Ferdy Druijf) en het grootste talent van het seizoen (nog onbekend).

