Heracles breekt met routinier én licht optie Merkel: ‘Dit is vanzelfsprekend’

Heracles Almelo heeft de optie in het contract van Alexander Merkel gelicht, zo meldt de Eredivisionist woensdag via de officiële kanalen. De 27-jarige middenvelder staat nu nog tot de zomer van 2020 onder contract. "Alexander heeft dit seizoen aangetoond kwaliteit en ervaring toe te voegen aan ons team", licht technisch manager Tim Gilissen toe op de clubsite.

"Dat we de optie in zijn contract hebben gelicht mag dan ook als vanzelfsprekend worden gezien", aldus de sportbestuurder, die ook met Sebastian Jakubiak en Niels Leemhuis een contractverlenging is overeengekomen. Beide middenvelders blijven tot juli 2020 verbonden aan de club. "Voor beiden geldt dat dit seizoen vooral in het teken stond van blessures en herstel. Hun capaciteiten staan echter buiten kijf en we vertrouwen erop dat die volgend seizoen weer tot uiting komen."

Heracles Almelo en Bart van Hintum hebben geen overeenstemming bereikt over een nieuw contract. De 32-jarige verdediger zal de club na dit seizoen verlaten. "We vinden het jammer dat Bart vertrekt", laat Gilissen weten. "We zijn hem dankbaar voor de inzet die hij heeft geleverd en wensen hem succes bij de volgende periode in zijn loopbaan." Van Hintum speelde tot op heden in twee seizoenen 31 officiële duels voor Heracles.

Het aflopende contract van Vincent Vermeij wordt ook niet verlengd. De optie tot koop in de huurovereenkomst is door FC Den Bosch niet gelicht. Van Tim van de Berg en Zeki Erkilinc wordt eveneens afscheid genomen, aangezien hun contracten ook niet worden verlengd. "Zowel Vincent, Tim als Zeki danken we voor hun inzet en wensen we veel succes in het vervolg van hun carrière", aldus Gilissen.