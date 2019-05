Real Madrid gaat wereldrecord breken met 280 miljoen

Hans Smulders hoopt middenvelder Arno Verschueren en aanvaller Cyriel Dessers een nieuwe club in de Eredivisie te bezorgen. De oud-directeur van NAC Breda maakt deel uit van het makelaarskantoor Stirr Associates en wil de spelers van NAC en FC Utrecht helpen verkassen. (BN DeStem)