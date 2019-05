‘Ik hoop echt dat Ajax het toernooi wint, dan ben ik ook een CL-winnaar’

Maximilian Wöber kwam dit seizoen namens Ajax zes keer in actie in de Champions League en de in de winterstop naar Sevilla vertrokken verdediger volgt de verrichtingen van zijn voormalige werkgever nog altijd op de voet. De Oostenrijk zit woensdagavond dan ook voor de tv als de Amsterdammers gaan proberen om ten koste van Tottenham Hotspur de finale van het miljardenbal te bereiken en hij hoopt dat zijn oude ploeg op 1 juni aan mag treden in het Wanda Metropolitano van Atlético Madrid.

“Natuurlijk denk je weleens: daar was ik ook graag bij geweest. Maar ik heb nog wel het gevoel dat ik mijn steentje heb bijgedragen”, vertelt Wöber in gesprek met de NOS. De stopper is over drie weken mogelijk wel van de partij als Ajax de finale haalt in Madrid en wellicht ligt er dan zelfs een medaille voor hem klaar: “Ik hoop echt dat Ajax het toernooi wint. Dan ben ik ook een Champions League-winnaar.”

Siem de Jong wordt dit seizoen door Ajax verhuurd aan Sydney FC en ook hij probeert zoveel mogelijk mee te krijgen van de Europese successen van de ploeg van trainer Erik ten Hag. De Jong weet wel dat het een moeilijke opgave zal worden tegen Tottenham: “Maar Ajax heeft een goede uitgangspositie. Het is ook geen geluk, veel van de overwinningen waren verdiend.”

“Het is lastig voor een Nederlandse club om te strijden tegen de Europese top, maar dit seizoen valt alles op zijn plek.” Wöber is het ermee eens dat Ajax een vrije en zelfbewuste indruk maakt: “Daarnaast is ook de mix tussen jonge en oude spelers perfect. De trainersstaf is tactisch zeer sterk. Ten Hag houdt zich vaak wat meer op de achtergrond. Een grote rol is dan ook weggelegd voor assistent Alfred Schreuder.”