‘Die kopbal van Wijnaldum was subliem, ik zou trots zijn geweest op zo’n goal’

Georginio Wijnaldum begon vorige week in het Camp Nou nog in de basis tegen Barcelona, maar moest dinsdagavond in de return in eerste instantie genoegen nemen met een plek op de bank. De Oranje-international viel na de rust echter in voor Andy Robertson en werd met twee doelpunten toch nog een hoofdrolspeler. Voor Alan Shearer kwam de impact die Wijnaldum maakte niet als een enorme verrassing.

“Zelfs voor hij scoorde wees ik al naar hem. Het is niet makkelijk om in zo’n wedstrijd als deze in te vallen, maar hij ging meteen mee in het tempo en liet zien dat hij vol vuur zat. Die kopbal van hem was subliem, ik zou trots geweest zijn op zo’n doelpunt”, analyseerde de oud-spits na afloop van het duel bij de BBC. Shearer was ook te spreken over Wijnaldums ploeggenoten: “Vanaf het begin lieten ze zien dat ze ervoor wilden gaan.”

“Als het avontuur dinsdag zou eindigen, zou dat niet zomaar gebeuren, dat zag je direct. Ze speelden wel tegen spelers als Sergio Busquets, Luis Suárez en Gerard Piqué, hè. En de beste speler die ik ooit heb gezien: Lionel Messi. En toch kon Barcelona er niet mee omgaan. Ze konden de druk niet aan. Liverpool was te slim, het was een schitterende avond. Het was ook zo slim van Trent Alexander-Arnold bij de winnende goal.”

“Hij keek en zag dat de spelers van Barcelona met de rug naar hem toestonden, maar dat Divock Origi wel gelijk met hem stond.” Shearer had verder niets dan lof voor de supporters op Anfield: “De sfeer was groots. Ik denk niet dat ik nog eens zo’n sfeer zal meemaken als die van vanavond. Het was adembenemend. Ik heb hier natuurlijk als speler gestaan, maar dit was echt van een andere orde.”