Ajax plukt de vruchten: ‘We hadden posters met ‘Wij leiden CL-winnaars op’’

Ajax gaat woensdagavond proberen zich te kwalificeren voor de finale van de Champions League, nadat de heenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur in Londen vorige week resulteerde in een 0-1 zege voor de Amsterdammers. Wim Jonk, voormalig hoofd opleidingen van Ajax, is trots dat de ploeg van Erik ten Hag met veel eigen jeugd uitstekend presteert in Europa.

“We hadden posters met de tekst Wij leiden Champions League-winnaars op. Zo keken wij naar de opleiding. Dat spelers in al hun facetten eerder én jonger naar een bepaald niveau moesten. Op die manier zou Ajax, met een bepaalde speelwijze, wat slimmigheid en goed aankoopbeleid, weer kunnen aanhaken bij de top van Europa”, memoreert de nieuwe trainer van FC Volendam in gesprek met De Telegraaf.

“We werden voor gek verklaard, maar dít stond in het Plan Cruijff. En lees maar eens een paar columns van Johan uit De Telegraaf terug. Als je geen geld hebt, moet je slim zijn. Dat klinkt heel logisch, maar we moesten anders gaan denken dan de rest”, aldus Jonk, die ontkent dat hij, Johan Cruijff en anderen die betrokken waren bij de Cruijff Revolutie tegen de komst van miljoenenaankopen zou zijn.

“Er werd gesteld dat wij tegen aankopen waren. Nee! Maar wel tegen dertien in een dozijn aankopen. Nu pluk je de vruchten van het beleid. Ik ben alleen maar blij”, aldus de oud-prof, die gelooft in de eindzege in de Champions League. “Het zou wel voor een dubbel gevoel zorgen, want Johan is niet leuk vertrokken. Maar bovenal vind ik het mooi dat zichtbaar wordt dat de visie Cruijff werkt en dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren.”