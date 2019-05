Suárez haalt hard uit: ‘We leken wel een stel pupillen bij die goal’

Barcelona leek dinsdagavond vanwege de 3-0 overwinning op Liverpool in eigen huis goede papieren voor het bereiken van de Champions League-finale in handen te hebben. De Catalanen leden op Anfield echter een 4-0 nederlaag en vlogen daardoor voor het tweede jaar op rij op pijnlijke wijze uit het miljardenbal. Vorig seizoen was AS Roma na een indrukwekkende comeback immers te sterk en Luis Suárez kon niet verklaren hoe dit zijn ploeg opnieuw kon overkomen.

“We moeten zelfkritisch zijn. Het is nu de tweede keer dat dit ons gebeurt. We mogen deze fouten niet twee jaar op rij maken. We moeten kijken waar het fout ging en onszelf op de vingers tikken. We dachten dat alles al in kannen en kruiken was”, reageerde hij na afloop van de wedstrijd tegenover verslaggevers. “Wij zijn degenen die spelen. De coach stelde de tactiek op en wij als spelers moeten zelfbewust zijn. Wij zijn degenen die spelen.”

“We moeten onze excuses aanbieden voor onze instelling, we zijn geen team. We moeten onze families, onze kinderen en onze fans om vergeving vragen. Het kan niet zo zijn dat we twee doelpunten tegen krijgen binnen een minuut. Bij de vierde goal leken we wel een stel pupillen. We moeten de kritiek die op ons neer zal gaan dalen begrijpen. We zijn erg verdrietig, we zijn mensen en we voelen de pijn en de frustratie.”

Suárez keerde dinsdagavond terug op Anfield, waar hij als speler van Liverpool een transfer naar Barcelona verdiende. De Uruguayaan kreeg het echter ook een aantal keer aan de stok met de spelers van zijn oude club, waaronder Andy Robertson. De linksback moest zich zelfs laten wisselen na een incident met Suárez, maar wilde hier na de wedstrijd niet te veel over kwijt: “Wie gaat er naar de finale? Wij. Dat is het enige dat telt. Gini (Georginio Wijnaldum, red.) kwam er voor mij in en scoorde twee keer. Verder kan het me niets schelen op dit moment.”