Valverde trekt boetekleed aan: ‘Ik weet niet hoe dit mijn toekomst beïnvloedt’

Barcelona werd vorig seizoen op uiterst pijnlijke wijze door AS Roma uit de Champions League gekegeld en dinsdagavond was het opnieuw raak voor de Catalanen. Na een 3-0 overwinning op Liverpool in het Camp Nou werd er een 4-0 nederlaag op Anfield geleden, waardoor de ploeg van trainer Ernesto Valverde sneuvelde in de halve finales van het miljardenbal. De oefenmeester ging na afloop van het duel door het stof.

“Ik weet niet op wat voor manier dit mijn toekomst beïnvloedt. Ik heb nog geen tijd gehad om over dat soort dingen na te denken. Het is wat het is en de trainer draagt de verantwoordelijkheid”, liet hij optekenen tijdens een persmoment. “Als je een tegenslag van dit kaliber te verwerken krijgt, ga je een paar vreselijke dagen tegemoet. We moeten wachten tot we boete hebben gedaan en onszelf daarna weer oprichten.”

“Het spijt ons enorm, alles wat we doen en het spel dat we spelen is bedoeld om het publiek te vermaken en de fans zijn enorm trots. Iedereen in de voetballerij verwacht altijd dat er gewonnen wordt en we hebben ook veel gewonnen. Dit is de eerste Champions League-wedstrijd die we verliezen en we liggen eruit. De trainer draagt wel de verantwoordelijkheid, dit doet pijn.”

Voorzitter Josep Maria Bartomeu probeerde de blik meteen vooruit te richten: “Een nieuwe klap, net als vorig jaar in Rome. Ik weet dat het hard aan zal komen bij de fans, we liggen eruit. We moeten echter door, omdat we in de komende weken nog de finale van de Copa del Rey spelen. Het is moeilijk uit te leggen, we zullen het er intern over hebben. Er zal tijd zijn om na te denken, nu moeten we eerst zorgen dat we er weer bovenop komen.”