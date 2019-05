Voetbalwereld kan ogen niet geloven na wonder van Anfield

De voetbalwereld kan zijn ogen niet geloven na het wonder dat dinsdagavond werd gerealiseerd door Liverpool. The Reds wonnen op eigen veld met liefst 4-0 van Barcelona en poetsten daarmee de 3-0 nederlaag uit de heenwedstrijd weg. Dit zijn de mooiste reacties op social media op de prestatie van Liverpool, dat zich na de uitschakeling van Barcelona op 1 juni in Madrid mag melden voor de finale van de Champions League.

How old is @trentaa98 ? That was a joke. — Peter Crouch (@petercrouch) May 7, 2019

My god ! ?? special — Peter Crouch (@petercrouch) May 7, 2019

That is unbelievable from @trentaa98. Incredible. — Gary Lineker (@GaryLineker) 7 mei 2019

WAT een tempo, WAT een niveau GEWELDIG #livbar — Kenneth Perez (@kennethperez10) 7 mei 2019

Wereldklasse dit hoor van A-Arnold! ????. Barca wel een ietsie pietsie ?? — Kees Kwakman (@keeskwakman14) 7 mei 2019

Alexander-Arnold, 20 years old. People will tell me it’s bad defending, I’m telling you it’s pure intelligence and vision. — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) 7 mei 2019

Only @LFC can do that. Come on reds #YNWA — Djimi Traore (@Djimi_Traore19) 7 mei 2019

Wow @LFC done it. Never ever give up. This is anfield #YNWA ?????? — Djimi Traore (@Djimi_Traore19) May 7, 2019

Liverpool droogt Barça af zoals Ajax Real afdroogde. Veel meer wil om te winnen en veel meer bereid om energie in de wedstrijd te stoppen. — Humberto Tan (@HumbertoTan) 7 mei 2019

Gini...Virg...Liverpool! This is English football ?? ?? — Patrick van Aanholt (@pvanaanholt) May 7, 2019