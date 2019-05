Wijnaldum verliest basisplek; Arthur opnieuw op Barcelona-bank

Georginio Wijnaldum begint dinsdagavond op de bank als Liverpool tegen Barcelona vecht voor zijn laatste kans in de Champions League. De Oranje-international stond een week geleden, toen the Reds met 3-0 onderuitgingen in de heenwedstrijd, als hangende spits nog wel in de basis, maar Jürgen Klopp geeft nu de voorkeur aan Xherdan Shaqiri en Divock Origi in de aanval.

De Zwitser en de Belg vervangen sterspelers Roberto Firmino en Mohamed Salah, die vanwege fysieke ongemakken niet in actie kunnen komen. Naby Keïta liep vorige week in Spanje een blessure op en hij ontbreekt eveneens in de selectie. De plek van de Guinees op het middenveld wordt overgenomen door Jordan Henderson. Ook achterin valt een mutatie waar te nemen ten opzichte van vorige week in het Camp Nou: Trent Alexander-Arnold start vanaf de aftrap en verdrijft daarmee Joe Gomez uit de basis.

Trainer Ernesto Valverde kiest ervoor om met dezelfde elf spelers aan te treden die hij vorige week in eigen huis ook aan de aftrap liet verschijnen. Dat betekent dat Arthur opnieuw genoegen moet nemen met een plek op de bank. Philippe Coutinho en Luis Suárez beginnen wel tegen hun oude werkgever, terwijl Arturo Vidal op het middenveld zijn basisplaats behoudt.

Virgil van Dijk is door de beslissing van Klopp om Wijnaldum te passeren de enige Nederlander die aan de aftrap zal verschijnen. Bij Barcelona zit Jasper Cillessen opnieuw op de bank als reservedoelman. De winnaar van de ontmoeting tussen Liverpool en de Catalanen zal het in de finale van het miljardenbal opnemen tegen Ajax of Tottenham Hotspur. Die twee ploegen treffen elkaar woensdag in de Johan Cruijff ArenA.

Opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Milner, Henderson; Shaqiri, Mané, Origi

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Vidal, Rakitic; Messi, Suárez, Coutinho