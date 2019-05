Hugo Lloris erkent: ‘Veel spelers van Ajax kunnen tot toppers uitgroeien’

Hugo Lloris zal woensdagavond in het weerzien met Ajax in ieder geval de nul moeten houden om met Tottenham Hotspur meer kans te maken op plaatsing voor de finale van de Champions League. Het team van Mauricio Pochettino verloor het heenduel vorige week met 0-1 en hoopt in de Johan Cruijff ArenA de achterstand weg te poetsen. Lloris was vorige week niet verbaasd over het sterke spel van Ajax in de eerste helft.

“Ze hebben tegen Bayern München, Real Madrid en Juventus al aangetoond over heel veel kwaliteit en potentie te beschikken. Ik ben ook niet verrast door het niveau dat Ajax haalt. Bij Ajax zitten veel spelers die tot toppers kunnen uitgroeien”, verzekerde Lloris daags voor het duel in de Johan Cruijff ArenA.

"Met Frankrijk hebben wij twee keer tegen Nederland gespeeld en je kon toen ook de kwaliteit zien. Het potentieel is heel groot. Dit is een geweldige generatie; voor Ajax en voor het gehele voetbal." Lloris gelooft toch in een ommekeer. “We zijn allemaal heel blij met ons Champions League-seizoen, maar we willen niet dat het morgen stopt. Dit is een uitgelezen kans voor de club. Iedereen bruist van de energie om hem te benutten", verzekerde de Frans international op de persconferentie.

Tottenham moet minstens een keer scoren om de finale te kunnen bereiken. "We waren heel teleurgesteld na het eerste duel, maar we moeten leren van die wedstrijd en de juiste energie vinden", benadrukte Lloris. “We krijgen een nieuwe kans en zijn allemaal erg gemotiveerd om die te pakken. Dit seizoen is een succesvol seizoen voor deze club, maar we mogen nog niet tevreden zijn. We moeten in die finale geloven, want alles is nog mogelijk.”