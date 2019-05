Pochettino: ‘Ik zei tegen hem: ‘Ik zie geen foto’s van jou in de ArenA!’’

Tottenham Hotspur neemt het woensdagavond op tegen Ajax in de return van de halve finales van de Champions League en voor een aantal spelers van the Spurs wordt dat een bijzondere wedstrijd. Christian Eriksen, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld beleefden hun grote doorbraak in Amsterdam en ook Davinson Sánchez zette zijn eerste schreden op de Europese velden in het shirt van Ajax. De Colombiaan zal vanwege een blessure niet van de partij zijn, maar de verwachting is dat Eriksen, Vertonghen en Alderweireld in de basis zullen beginnen in de Johan Cruijff ArenA.

Tottenham-trainer Mauricio Pochettino is zich bewust van het verleden van een deel van zijn spelers: “Ik grapte tegen Christian voordat ik hiernaartoe kwam. We liepen in het stadion en ik zei: ‘Ik zie hier geen foto’s van jou!’ Ik heb geprobeerd om de foto’s van onze spelers te vinden”, vertelde hij dinsdagmiddag met een glimlach tijdens een persconferentie. Eriksen was de afgelopen weken om meerdere redenen onderwerp van gesprek in Londen, daar de spelmaker nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een transfer naar Real Madrid.

Pochettino wilde hier desgevraagd echter niet op ingaan: “Sorry, ik wil het niet over geruchten hebben. Dit is een speler die we willen houden. Toen we het in Londen over Frenkie de Jong hadden, hadden we het over een speler die al getekend had. Ik praat niet over geruchten.” De Argentijnse oefenmeester wilde het wel over de wedstrijd tegen Ajax hebben, waarin zijn ploeg moet proberen om de 0-1 nederlaag die vorige week in eigen huis werd geleden weg te poetsen.

“Ajax heeft een erg goed team en een erg goede coach. Ze verdienen het om hier te staan. Als je het in dit toernooi, het zwaarste toernooi van de wereld, tot de laatste vier weet te schoppen, betekent het dat je erg goed bent. Wij moeten ons topniveau halen en natuurlijk ook wat geluk hebben. We moeten er ook van genieten en niet op dezelfde manier beginnen als de vorige keer, want dat was erg slecht.” Naast Sánchez kan Pochettino woensdag ook geen beroep doen op de al langer geblesseerde Harry Kane.